畢業了！ 他們划10公里獨木舟才能拿證書

2019-06-18 14:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立台灣海洋大學「畢業生獨木舟挑戰基隆嶼」活動，今年已經邁入第7年，原訂在14日舉行，但因為天候及海象不佳，順延到今天出發，36位同學堅持划獨木舟挑戰基隆嶼，完成10公里的航程，為大學生活留下不一樣的回憶。

海洋大學體育室主任黃智能說，「畢業生獨木舟挑戰基隆嶼」是海大獨特的畢業活動，每年吸引許多學生報名參加，所有同學必須經過2個多月的練習並通過體能測驗才能夠獲得錄取上場，今天完成航程挑戰的畢業生，由學校頒發「海洋挑戰證書」，象徵海洋人刻苦耐勞、勇於冒險、敢於接受挑戰的精神。

海洋大學表示，由於基隆嶼尚未開放，所有划獨木舟學生都在基隆嶼前海域稍做休息，拍照留念後，再度啟程返航，大約10點就回到小艇碼頭。

海大校長張清風特別在小艇碼頭迎接學生返航，頒給每個完成航程同學「海洋挑戰證書」，張校長說，舉辦充滿海洋特色的畢業活動，讓畢業生自我挑戰，划獨木舟向基隆嶼，非常有意義，不但充分展現親海、愛海、敢於冒險的海洋精神，同時也能喚起大家對於海洋的關注與重視，從親近海洋、認識海洋，進而保護海洋、愛護海洋，讓資源永續發展。

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