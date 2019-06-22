體驗河流與海洋 東石高中師生自製獨木舟航行

2019-06-22 16:24

［記者林宜樟／嘉義報導］國立東石高級中學進行生命教育校園文化種子學校計畫「溪連山海、舟游天地」，師生們手造獨木舟體驗河流與海洋，認識家鄉與大自然；獨木舟完工後今天試水，並到朴子溪體驗划行，許多人第一次划船就是划自己手作的獨木舟，相當興奮。

東石高中校方說，學校位於嘉義縣沿海地區，但許多孩子對河流及海洋並不熟悉，因此興起自製獨木舟的構想，讓學生們親手做船，並下水航行，親身體驗河流及海洋生態，學習與水親近，獲得教育部國教署經費補助；校方邀請獨木舟製作專家溫志榮指導師生做獨木舟，6月17日開始透過嘉義縣鄉村永續發展協會負責人吳淑芳等協助，在洲仔村原洲仔分校製作共8艘獨木舟。

溫志榮說，自己研究製造獨木舟約10年，以骨架蒙皮舟工法製作，重現人類數千年前就使用的作法；他指導師生們用木頭、塑膠布等做出獨木舟，還彩繪上自己喜愛的圖案，樣式獨一無二。

今天師生們扛著獨木舟從舊洲仔分校扛到臥龍港代天府迎客王下水點先進行試水，再到朴子溪紅樹林區航行，親手划槳，瞭解漲退潮、風向與操控船隻的關連，師生們都覺得是很棒的體驗活動；溫志榮說，台灣環海，但人們對海洋認識不多，透過體驗活動，更能讓人瞭解河流和海洋，感受大自然的力量。

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