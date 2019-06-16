宜蘭東澳灣獨木舟翻船 2人落海1人右小腿骨折送醫

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣東澳灣沙灘今天上午發生獨木舟翻覆意外，一艘獨木舟上岸時翻船，造成兩名男性遊客落海，其中一名郭姓男子右小腿骨折，由救護車送醫急救。
宜蘭縣消防局8點20分接獲戶外探索公司許姓業者報案，指一群28名遊客乘坐15艘獨木舟（連教練31名），在蘇澳鎮粉鳥林大橋旁東澳灣划獨木舟，回程時在東澳灣沙灘上岸，一艘獨木舟不慎翻船，有兩名男性落海。
現場教練見狀後趕緊營救上岸，27歲郭姓遊客右小腿骨折，意識清楚，蘇澳消防分隊消防車送往羅東博愛醫院治療，沒有生命危險。
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［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣東澳灣沙灘今天上午發生獨木舟翻覆意外，一艘獨木舟上岸時翻船，造成兩名男性遊客落海，其中一名郭姓男子右小腿骨折，由救護車送醫急救。
宜蘭縣消防局8點20分接獲戶外探索公司許姓業者報案，指一群28名遊客乘坐15艘獨木舟（連教練31名），在蘇澳鎮粉鳥林大橋旁東澳灣划獨木舟，回程時在東澳灣沙灘上岸，一艘獨木舟不慎翻船，有兩名男性落海。
現場教練見狀後趕緊營救上岸，27歲郭姓遊客右小腿骨折，意識清楚，蘇澳消防分隊消防車送往羅東博愛醫院治療，沒有生命危險。