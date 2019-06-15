康橋水岸體驗划獨木舟 親子邊徜徉美景中

2019-06-15 11:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣的輕艇揚名國際，台中市運動局今明兩天在大里康橋水岸公園舉行獨木舟的體驗活動，吸引親子一同參加，小朋友在父母的陪同下邊划邊說好玩，但時間久了，就直喊累，變成爸爸或媽媽單獨划。

台中市運動局委託台中市體育總會輕艇委員會在15及16日兩天在景色優美的康橋水岸公園舉「運動i台灣水域運動樂活計畫」的獨木舟體驗營，讓更多人參與水域的活動及參與獨木舟的活動。

由於活動是現場開報名，一大早就有爸爸媽媽及年輕人到場報名，因為愈早人愈少，可以划愈久。

活動從上午8點開始到晚上5點，中間休息1個小時，不分年齡，每一條獨木舟包括5分鐘的操作解說，可划20-30分鐘，民眾可在主辦單位所規劃的250公尺水域內自在的划行。

雖然康橋水深只有1.5米，但基於安全，每一個參與活動的民眾都要穿上救生衣，而且救生員在側，由於有人沒有划過，方向掌控不好，一再撞上河岸，驚叫聲連連。

有一位莊媽媽一大早就帶著小朋友來體驗，莊媽媽說，自己曾划過獨木舟，但小朋友卻是第一次，因此帶來體驗，小朋友一開始很興奮，但時間一久就累了不划了，只有媽媽一人在划槳，但媽媽則是不嫌累，沈浸在康橋的優美景色中。

運動局長李昱叡則是一大早就到場關心，他表示，台灣的輕艇表現在國際上相當優異，在亞運比賽獲得多面獎牌，2014年在仁川獲得4銀，2018在雅加達則獲一銀一銅及二個第4名，因此全力推廣輕艇活動。

李昱叡並強調，曾有傳聞指稱市府要停止在康橋的輕艇基地，但此為不實的消息，運動局不但不會停止，還會增設「水域運動管理中心」。

台中市體育總會輕艇委員會副主委馬大作表示，已是第5年舉辦獨木舟的體驗，第一年只有5、600人，之後呈倍數增加，去年就達到2千，今明兩天應該也可達2千人，採現場報名。

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