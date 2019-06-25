戲水安心一夏！基隆辦獨木舟體驗營 游泳池祭門票優惠

2019-06-25 16:25

〔記者林欣漢／基隆報導〕暑假戲水旺季將至，基隆市政府今年持續推動市內游泳池持樂學卡享門票優惠，並與海洋大學等學校合作舉辦暑期獨木舟體驗營，希望學生在安全水域游玩，有一個有趣又平安的暑假生活。

教育處代理處長陳淑貞說，已連續3年和市內各游泳池業者協調，凡就讀基隆市學校學生持樂學卡，享有入場門票均一價40元優惠，暑期學校游泳營隊增加梯次，總計6校36營隊，共開放566名額，包含浮板打水、韻律呼吸、水母漂等基礎游泳能力教學、水中自救、浮潛及潛水體驗。

今年並結合體育署「運動i臺灣計畫」，與海大共同舉辦「親子攜手遊海洋」特色水域活動，從7月1日至8月31日，每天在海大小艇碼頭，都有獨木舟體驗活動。

教育處也與校外會、市府各單位於暑假期間每週三、週六執行水域聯合巡查，今年增加潮境公園潮間帶、大坪海岸、富民親水公園，以及石公潭水域、外木山澳底沙灘與中山、安樂區海岸線、友蚋溪、海大貯木池、和平島公園、長潭里垃圾場防波堤及中正區海岸線等處，還製作毛巾向民眾宣導水域安全「防溺五步」、「救溺十招」，提醒民眾在安全水域戲水。

暑期水域活動及相關營隊訊息，可上基隆市教育處網站及基隆市教育處臉書粉絲專頁、「基隆市運動i臺灣計畫」臉書查詢。

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