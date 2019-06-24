台中女童疑受虐昏迷 鄉民脫序包圍4小時爆警民衝突

2019-06-24 06:02

〔記者陳建志、張瑞楨／台中報導〕台中一名女嬰由郭姓保母照顧，21日卻昏迷不醒就醫，醫生檢查發現是「受虐性頭部創傷」嚴重顱內出血昏迷，昨晚9點劉姓網友開直播，號召鄉民到台中太平郭姓保母的租屋處，要求檢查官「開出拘票，申請羈押」才願意撤離，現場最多時聚集約500位民眾，並數度鼓譟想衝進社區，爆發數波警民衝突，雞蛋、冥紙齊飛，包括偵查隊長陳俊彥在內多名員警遭蛋洗，警方最後噴灑辣椒水，並出動鎮暴警察，直到凌晨1點20分左右，前後鬧了4個多小時的民眾才散去，附近住戶被吵到睡不著，抱怨自己也成了無辜受害者。

這起群眾衝突的起因，是因一名1歲的女嬰，由母親託給郭姓新手保母照顧，不料21日上午郭女要幫女嬰洗澡時，發現女嬰叫不醒，立刻送醫急救，檢查後發現有四分之三的腦部受損，右腦也是缺氧狀態，醫生告訴家屬有可能成為植物人，母親昨天難過表示，若無法自主呼吸，已經有拔管、器捐的最壞打算。

郭姓保母疑似虐嬰，引發網友不滿，昨晚9點左右，一名劉姓網友在粉絲專頁號召民眾前往太平旱溪東路，郭女的租屋處討公道，在樓下大喊要郭女出來面對，也要求檢警立刻拘捕郭姓保母，因關心民眾眾多，線上觀看人數一度衝破1.7萬人。

且因現場民眾越聚越多，太平分局長張則誠到場坐鎮指揮，數度由偵查隊長陳俊彥出面向民眾說明，表示相關的證據、供詞都已經做完，並已經依法蒐集證據函送檢方偵辦，不過現場民眾並不接受，認為司法不公，不斷高喊：「開出拘票，申請羈押」，表示如果今晚沒開出拘票就不撤，還揚言要去包圍法院。

凌晨0點左右，部分民眾果真轉往台中地檢署抗議，轄區警方不敢大意，也出動7、80名警力到場戒備，所幸聚集人潮不多。

不過大部分民眾仍然聚集在郭姓保母的租屋處外，因民眾越聚越多，深夜11點左右，除轄區太平分局動員80名警力到場，並請求第二、第五等分局支援約40名警力，警方將通往社區的旱溪東路兩側路口封住，管制車輛進入，不過現場已聚集大批民眾，最多時群眾人數將近500人。

因現場民眾情緒高昂，晚間11點30分左右，聚集的民眾大喊：「保母出來」，開始和警方發生推擠，並有人表示要衝進社區，並朝社區大門丟雞蛋，警方將2名丟雞蛋的民眾壓制，凌晨0點過後，現場又爆發至少2波警民衝突，現場雞蛋、冥紙齊飛，警方也噴灑辣椒水壓制，偵查隊長陳俊彥眼睛被雞蛋砸中，多名員警也遭蛋洗，眼見情況即將失控，凌晨1點多時，保四總隊40名支援的鎮暴警察全副武裝到場，現場整隊隨時準備強勢驅離，現場民眾見狀才逐漸散去，但是社區玻璃門、地面全都是蛋汁、冥紙，現場一片狼籍。

這場私刑正義，從昨晚9點多到今天凌晨1點多，前後4個多小時才結束，到了凌晨1點多還有人不斷放煙火， 1位社區民眾就說，女嬰住進加護病房他們也很不捨，但是這跟社區180多戶住戶沒有關係，但昨晚一整晚吵到大家無法休息也不敢出門，讓他們成為無辜受害者。

太平分局表示，昨晚包括劉姓網友，共有5位民眾將依違反社會秩序維護法開罰，強調刑案偵辦有其嚴格法定流程，受刑案偵查不公開規定，無法詳細說明案情及偵辦進度，對於網友關注虐童案可以體諒，但絕不容許有脫序行為，後續將會依蒐證影像追究責任。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法