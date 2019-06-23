女嬰疑受虐昏迷 母悲︰救活也是植物人

2019-06-23 14:32

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名女嬰由郭姓保母照顧，21日卻昏迷不醒就醫，醫生檢查發現是「受虐性頭部創傷」嚴重顱內出血昏迷、左臂骨折，目前仍在加護病房與死神拔河，女嬰的母親今天難過表示，因女兒4分之3的腦部都受損，就算救活以後也成為植物人，強調1週後若無法自主呼吸，已經有拔管、器捐的最壞打算。

女童母親今天難過表示，女兒經過電腦斷層掃描等深層檢查，發現有4分之3的腦部都受損，右腦也是缺氧狀態，醫生說有可能成為植物人，永遠都無法醒過來，未來將無法自理生活、大小便。

女童母親說，接到電話時女兒已經在送往醫院的路上，保母表示她全身癱軟、叫不起來、意識不清，因為前一陣子女兒有感冒，當時還以為只是吃藥後嗜睡，直到接到醫師電話，表示到院時已經昏迷不醒，昏迷指數只有3，才知道情況嚴重，當時拜託醫師全力搶救。

女童母親表示，女兒手術後3天是危險期，目前血壓不穩定，醫師有告知，妹妹要好已經不太可能。並說保母21日當天有來道歉，但後來就沒有消息，目前都保持沈默，且對於她所質疑的地方都沒有解釋，無法接受這樣的態度，並說前1天才跟女兒視訊，沒想到不到24小時就發生這樣的事，實在無法接受。

女童母親哽咽表示，今天是第3天，再過4天後滿1星期，醫生會看她是否可以自主呼吸，已經跟孩子爸爸討論過，如果到時候還是要靠儀器呼吸，會選擇拔管，並進行器官捐贈，因為女兒除了腦部受傷，其他器官都是健康的，希望可以幫助其他需要的小朋友，也是幫妹妹做善事。

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