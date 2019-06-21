四縣市警察局聯手 遭偷抱走的小女嬰順利被找到安置

2019-06-21 13:35

［記者洪美秀／新竹報導］一封網路社群的家暴求助文，在4縣市警察局聯手協助下，讓被家暴父藏匿的三個月大女嬰順利被找到且獲安置！

今年5月底一名年輕媽媽在竹市社群網站貼出家暴求助文，指3個月的女兒被酗酒家暴的先生及小三帶走，因擔心女兒遭不測，希望大家幫忙。結果新竹市長林智堅看到貼文後，請警察局婦幼隊循線追蹤，在桃園市、新竹縣及彰化縣等四縣市警方協助下，順利找到女嬰，除將女嬰妥善安置，也讓小生命得以平安。

發文的年輕張女在網路社群貼文後、雖一小時就刪文，但此訊息已由新竹市警方接手展開追查，其中婦幼隊副隊長王佳琳與第一警分局警員郭有軒得知此狀況後，透過聯繫，找到發文求助的張女，得知其先生魏男有家暴傾向，透過跨縣市警察局的聯繫，得知魏男與小三蔡女最後在桃園市中壢區，隨即請桃園市警察局婦幼隊協助。

後來桃園警方又從監視器看見魏男、蔡女與女嬰最後身影出現在台鐵中壢車站，但卻一無所獲，後來又透過科技偵察，得知魏男、蔡女已到彰化縣員林鎮某處，又再聯繫彰化縣政府社會處社工與員林派出所，最後由彰化縣府、縣警局找出女嬰，在2天內，透過四縣市的各單位的努力與聯繫，終於讓女嬰安然無恙離開魏男，且已獲妥善安置。

林智堅日前在市府治安會報肯定婦幼隊副隊長王佳琳與警員郭有軒兩人不放棄的精神，透過跨縣市的聯繫，讓一個小生命獲得安全與保護，足堪警界表率。

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