男童遭伯父踹胸巴頭 竹檢認罪證不足不起訴

2019-06-22 17:56

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市監理站今年3月間發生3歲林姓男童遭伯父踹胸、巴頭及丟甩在椅子上的施暴案件，經民眾直擊及監理站人員報警，警方將林男依妨害幼童身心建全發育罪嫌送辦，新竹地檢署偵辦後，傳喚小男童親友出庭，男童父親表示不想提告，家人也說小男童很黏伯父，檢方認為男童僅後背、大腿瘀青，伯父應屬一時情緒失控導致管教過當，因罪證不足、全案不起訴。

據了解，3歲男童因媽媽與患有小腦萎縮症的爸爸林男離婚，因林父病情嚴重，無法照顧男童，才會請大哥幫忙照顧小孩。

據悉，小男童的伯父今年3月時，帶著男童到監理站繳罰單，因小男童在監理站亂跑，且不理會伯父喝止其安靜及乖乖坐好，才會對男童踹胸、巴頭及抓起來大力甩在椅子上，還好男童並沒有嚴重內、外傷，僅背部及大腿有瘀青，目前仍活蹦亂跳。

不過，經市府社會處社工及警方訪視後，認為男童的家庭對此教養功能有限，目前男童已被妥善安置，並未與伯父同住，而男童的伯父也因涉嫌違反「兒童及少年福利權益保障法」，接受社會處安排的4小時親子教育課程。

男童的伯父向檢警坦承有動手，供稱是因男童一直跑來跑去，且不斷拿櫃檯的東西，且未聽勸要求安靜，才會一時情緒失控，事後已感到很後悔，沒想到這樣的舉動會引起大家關注。

而林男的女友事後也有安撫男童，並表示林男平常對姪子很疼愛，也很照顧男童，兩人很親近，只是一時的行為失控。

檢方偵辦後也查證，男童身上並無明顯外傷，僅後背瘀青及大腿雙側瘀青，且男童的父親未提出告訴，加上現場證人的證詞，認定被告應是一時情緒失控，才有巴頭等行為，並非蓄意施暴，而男童的瘀清是一時管教過當導致，未達足以妨害男童身心健全或發育的程度，且罪證不足，全案不起訴。

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