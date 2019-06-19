少年臀部、大腿滿是瘀青 母同居人以管教之名狠心鞭打

2019-06-19 16:52

［記者鄭淑婷／桃園報導］13歲林姓少年與媽媽、媽媽的39歲陳姓同居人，一起住在桃園市龜山區，2017年10到11月間，陳男認為少年不乖、不聽話，持竹棍毆打少年臀部，造成他臀部、大腿嚴重瘀傷，林母帶他到林口長庚醫院就醫，院方察覺傷勢不對，且可能是遭人多次毆打，向桃園家防中心通報，陳男也被依家暴傷害罪嫌送辦，桃園地檢署檢察官偵結將他起訴，並建請法官依「兒童及少年福利與權益保障法」規定加重其刑。

據悉，案發後少年已被安置，但少年與媽媽感情不錯，只是與陳男相處不睦，少年安置期間又自行跑回家。

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