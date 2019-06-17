「跟著垃圾車走」把女童遺棄小路淋雨 法官判無罪

2019-06-17 19:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣5歲吳姓女童，父親到南部工作，把女童委託朋友莊姓男子與戴姓女子照顧，卻因女童哭鬧而惹惱戴女，竟於冬天下雨之際，要求女童拿一個塑膠袋，把衣服打包，「跟著垃圾車走」、「這邊不給妳住」，將5歲女童於載到田間小路棄置，善心阿婆見女童在小路淋雨，帶給里長通知戴女領回，女童卻被男子邱建斌活活打死，檢方查到遺棄過程而起訴，不過，法院卻認為證人說詞不一，證據不足，判決無罪確定。

這起遺棄案，源於吳姓女童被虐死亡案，年僅5歲的女童，生父母分居，生父又南下高雄工作，於2013年1月將女童寄居於工程行（派遣公司）宿舍，委託莊姓工程業者與戴姓女子照顧，卻於同年2月8日全身是傷送醫，一週後嚥氣離開人間，女童於生前曾告訴社工，「宿舍很多人會打我、要我罰站」、「一個叫阿斌的，用牙籤戳我的手指」，檢警查出是工程行的員工邱建斌，揮藤條狠打女童，又將她踹下樓梯致死（依故意傷害兒童致死罪，判徒刑8年6月確定），還查出遺棄案情。

判決書指出，女童於同年1月下旬，因不吃飯哭鬧，戴女很不高興，叫女童拿一個塑膠袋打包衣服，「垃圾車來，就跟著垃圾車走」、「回去妳家，這邊不給妳住」，並教唆當時未成年的莊姓少年，騎機車把女童載到南投縣鄉間小路遺棄，當時冬天又下雨，1位阿婆見女童在路上淋雨，手中拿一個塑膠袋，裡面有1件衣服，趕緊把女童帶去給里長，之後通知戴女等人領回，南投檢方依遺棄罪起訴戴女與莊男，莊姓少年由少年法庭審理。

法院審理時，5名證人說詞矛盾，連案發時間都不同，是遺棄或走失，說詞也都矛盾不一，台中地院與台中高分院都認為，共詞矛盾，又沒有其他證據，足以證明2人遺棄，基於「罪疑惟輕、無罪推定」的原則，判決2人無罪，全案確定。

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