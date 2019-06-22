西門紅樓開社區治安會議 警自製反毒微電影宣導

2019-06-22 11:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕為貫徹「改善治安人人有責」及警政社區化理念，有效運用民力資源，凝聚社區治安共識，北市警萬華分局在西門紅樓2樓八角劇場，舉辦「社區治安會議」，邀請轄內各鄰里、機關、學校、金融、老人中心等單位參加，實施少年青春專案、預防高齡者詐騙被害及人口政策宣導。

會中，警方特別播放自行製作的一部以青少年為主題的反毒微電影，這部完全由員警編劇、剪接、配樂並擔綱演出的微電影，完全站在青少年的角度拍攝，內容生動活潑又逗趣，而且反毒主題嚴正鮮明，播出後成功獲得全體與會人員的滿堂彩。

萬華分局為宣導青少年暑假期間應規劃健康、正向的休閒活動，勿因好奇觸碰毒品，藉由拍攝青少年反毒微電影，邀請知名藝人陳建州呼籲青少年應謹慎交友，千萬不可與毒品有所牽連，讓自己的青春染黑，「珍愛自己，拒絕毒品，從你我做起。」讓我們勇敢地向毒品說「不」。

此次社區治安會議主題「高齡防詐、反K毒」，另邀請犯罪被害人保護協會台北分會主任楊千慧蒞臨，專講犯罪被害人保護簡介讓民眾瞭解現有保護被害人之良政。現場亦設有犯罪預防、交通安全、婦幼、政風等攤位提供宣導文宣資料，強化民眾印象，對轄區治安共盡心力。

預防高齡詐騙方面，鑒於高齡者常有孤獨（獨居）、辨識能力退化等情形，向來為詐騙被害高風險族群，為強化年長者防詐知能及印象，提升心理層面習於防備詐騙，亟需分齡、分眾、全面性擴大宣導，熟記「一聽、二掛、三查證」防詐要領，藉以保護財產安全。

防制毒品危害方面，全民反毒從社區消「毒」做起，「安居專案」以「販毒者據為販賣毒品之大樓與社區」為首要目標，另針對「犯罪組織及幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」、「青少年易遭引誘聚集施用地點」、「毒品交易熱點」等涉毒熱點列為查察標的，威力掃蕩隱身社區大樓毒販，營造民眾安心生活環境。

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