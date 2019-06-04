「大改樂團」50場公益巡演起跑 鄭文燦：青少年反毒的最佳示範

2019-06-04 22:23

［記者陳恩惠／桃園報導］由5名曾有過犯錯觸法、待過少年觀護所的「非行少年」組成的「大改樂團」，在許多企業、團體支持下，再度擔任桃園市反毒大使，本月初將開始展開為期3年，走訪全台至少50家育幼院與公益團體的巡迴演出計畫，透過音樂，將過去荒唐歲月的經歷、改變的歷程，轉化為正能量，桃園市長鄭文燦到場授予反毒信物，表示「大改樂團」是青少年拒絕毒品、犯罪的最好示範，將持續帶動企業社團支持。

由桃園少年之家發起的「大改樂團」全台育幼院與公益團體的「Dream Puzzle全台愛的串聯」巡迴演出，今天在興光堡壘桃園青年創意聚落舉行公益巡迴起跑記者會，鄭文燦市長將象徵桃園市反毒者聯盟各個英雄的武器，分別授予桃園少年之家執行長張進益和大改樂團的5名團員。

同時，全聯佩樺圓夢社會福利基金會和陳永泰公益信託分別各捐贈1台巡迴車給桃園少年之家，讓大改樂團可以平安順利的進行公益巡迴演出，北桃園有線電視股份有限公司也捐贈25萬元補貼此次的巡演費用，鄭文燦獲悉，認為不僅是企業的責任，市府相關單位也將積極協助募捐，全力協助巡演活動。

至於「大改樂團」在桃園市八德區的「少年飛行屋」計畫，鄭文燦表示，主要是擺脫傳統的矯正，而是以青少年學習園區為概念，希望將少年之家園區計畫融合在長安科技產業園區計畫內，在內的埤塘生態公園，也將給予青少年更大空間，預計2、3年內完成。

在鄭文燦授予大改樂團反毒信物儀式後，市府青年事務局長顏蔚慈、社會局長王安邦、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁、台灣桃園地方法院長邱瑞祥及桃園市少年之家執行長張進益，分別身著神力女超人、悟空、貓王、超人及美國隊長的服飾登場，鄭文燦則戴上薩諾斯的手套合影。

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