看空手道「小清新」如何反毒 還可抽重機限定版模型

2019-06-20 11:53

〔記者許國楨／台中報導〕響應626「國際反毒日」，警政署邀請空手道「小清新」文姿云代言拍攝反毒宣導短片，台中市警局順勢推出「看片還可抽獎活動」，自今日起到「國際反毒日」當天，民眾只要到「TCPB局長室」臉書粉絲專頁舉辦的網路宣導活動點閱短片、留言後就能抽限量版「警用重型機車模型」，希藉此加深民眾反毒觀念。

外號「小清新」文姿云是知名空手道運動員，相繼於2014年、2018年獲得亞洲運動會55公斤級金牌，為亞運史上首位雛量級連霸紀錄第一人，2015年、2017年、2018年三度奪得亞洲空手道錦標賽金牌，並於2016年、2018年世界空手道錦標賽獲得銅牌，2017年4月達到運動生涯第一次世界排名第一。

而文姿云在此部公益代言拍攝反毒宣導的短片中，分享在漫長訓練過程中，遇到挫折時的應對方式，並告訴青少年朋友，用毒品追求刺激或是逃避痛苦都不能為人生找到方向或完成夢想，反而對身體會造成很大的傷害。

台中市警局為擴大短片宣導效益，今天表示，即日起至6月26日「國際反毒日」當天，在「TCPB局長室」臉書粉絲專頁舉辦網路宣導活動，民眾只要點閱短片、留言後，還能抽獎，獎項為30輛限量版「警用重型機車模型」，歡迎大家踴躍共襄盛舉。

而該款全台唯一的大重機限定版模型，以台中市警局交通大隊配置的BMW R1200RT大型重機為原型，依1：43比例打造，車體部分採用合金，車身同時貼上「POLICE」、「交通大隊」、「台中市政府警察局」等字樣，打造出一輛作工精細的警用重機模型。

局長楊源明表示，警方除透過多元管道反毒宣導，也積極建立本市公寓大廈、校園、熱點等社區反毒網，「安居緝毒專案」自107年開始執行以來，三波成果經警政署評核均為六都第1名，蟬聯三連霸佳績，顯示警方打擊毒品犯罪的決心，也呼籲全民反毒，創造無毒家園。

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