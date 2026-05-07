川普護航荷姆茲海峽36小時急喊停 傳因沙國拒開放空域

美國總統川普2025年在白宮接待沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德。（美聯社）

美國總統川普高調啟動的荷姆茲海峽護航行動，在實施僅約36小時後急轉直下宣告暫停。外媒披露，此項決定是因為關鍵盟友沙烏地阿拉伯不滿美方未經協調即宣布計畫，憤而「封鎖領空」反擊，迫使美軍失去關鍵的空中保護傘。

根據美國全國廣播公司新聞網（NBC News）報導，兩名美國官員透露，川普週日（3日）在社群平台宣布「自由計畫」（Project Freedom）前，並未與波斯灣盟友預先協調。此舉引發沙國強烈不滿。

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沙國隨後告知美方，將禁止美軍戰機使用位於利雅德東南部的蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Airbase），並同步封鎖沙國領空。報導指出，由於荷姆茲海峽的地理特性，美軍護航船隊必須依靠沙國空域提供的「防禦保護傘」才能安全航行。為了恢復美軍對關鍵空域的使用權，川普被迫在5日宣布暫停行動。

美軍高度依賴盟友 計畫被迫停擺

報導分析，美軍在波斯灣的行動高度依賴區域夥伴的「准入、駐紮與飛越權」（ABO）。除了沙國，美國也在事後才與阿曼、卡達等國進行協調。這顯示白宮此次行動存在明顯的外交脫節。

美國中央司令部證實，在行動宣告暫停前，僅有2艘懸掛美國國旗的商船成功通過海峽。原本已有更多船舶排隊準備入灣，目前相關行動皆已停擺。沙國近年為避免捲入美伊衝突，積極修補與伊朗的關係，這也增加了美方在當地動武的阻力。

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