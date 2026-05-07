北鼠南送？台中多位民眾拍到「群鼠上車偷吃」 藍白粉怒轟AI造假

位於台中市太平環中東路的家樂福附近，近日被多人拍到大量老鼠出沒，甚至跳上機車偷吃的畫面。（照片由Threads網友「yi_xin_0108」授權提供，本報合成）

台北市鼠患延燒成「安鼠之亂」，越來越多民眾通報鼠蹤情報，卻被北市府與藍營痛批是「南鼠北送」、「認知作戰」等惡意抹黑假訊息。昨（6）晚不少台中人陸續在社群分享，在一間連鎖大賣場外面拍到「群鼠出沒」，甚至直接鑽入機車上的塑膠袋開吃的駭人畫面，影片曝光後，迅速引發全網譁然與論戰。

根據目擊民眾透露，影片拍攝地點位於台中市太平環中東路的家樂福旁，時間則是6日晚間7點多。另據影片顯示，一台停靠在藍色廚餘桶附近的機車，出現近10隻大小不一、也不怕人靠近的老鼠，只見牠們輪流跳到機車踏板上面，接著咬開放在掛勾上的黃色塑膠袋，然而從破口鑽入塑膠袋內，享用放在裡面的麵包。

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相關影片在Threads曝光後合計吸引超過300多萬人次瀏覽。即便原PO有翻出手機後台拍攝紀錄截圖佐證仍有網友質疑影片真偽，指控影片拍攝時間顯示「晚上7點多」拍攝，然而拍攝現場卻亮如白晝、沒拍到任何影子，怒轟全是AI生成的虛假影片；還有不少藍白粉譏諷，這些影片完美證實近期台灣鼠患議題，其實是民進黨、台派與青鳥等側翼人士，故意抹黑國民黨的下流政治手段。

對於被質疑用AI造假的指控，部分原PO選擇直接公布拍攝地點，歡迎不相信的人親自到場查證。另外，台中市長盧秀燕今（8）日受訪稱，市政長期以來對老鼠「有預防作為」，在這方面沒有鬆懈；市府也強調，2年前爆發一起不明原因感染漢他病毒個案後，以高標準監測，從源頭切斷老鼠生存條件，2年來均維持「零確診」。然而隨著這些老鼠開趴影片在網上瘋傳，讓不少民眾質疑台中市府說詞。

其他網友則吐槽，「北鼠送中」、「米奇不妙屋」、「難道是北鼠南送了？」、「安鼠豬亂已經不夠用了嗎？」、「意外嗎？國民黨執政就是鼠輩橫行」、「台中的廚餘山根本就是鼠鼠的天堂」。還有人當地人分享類似經歷，「以前在一中街夜市圈，常看到超大的老鼠，老鼠從水溝跳出來時，貓居然嚇得往後退」、「我們逢甲商圈老鼠超多，我家人已經打了三十幾通的1999，盧秀燕就是不派人來處理老鼠」。

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