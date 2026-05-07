軍購案最快明表決！鄭麗文今中午拜會 盧秀燕早上已表態「8千億軍購優先通過」

鄭麗文突曝今拜會盧秀燕一起吃牛肉麵並談軍購。（擷自鄭麗文臉書）

國民黨對國防特別預算條例意見分歧，堅持「3800億+N」黨版的國民黨主席鄭麗文今午特地南下密會台中市長盧秀燕，下午在臉書曬出與盧秀燕的合照，並稱針對軍購案以及年底選舉等重要議題充分交換意見，引起關切；對兩人會面盧秀燕暫無回應，不過盧秀燕已搶先在今天上午重申她的立場，「最優先的就是讓政府對政府的軍購，大概8、9千億，讓它優先通過」。

國民黨內對軍購版本仍未達成共識，傳出有10餘藍營立委主張匡列8000億元，鄭麗文仍堅持「3800億+N」的黨版，新北市長侯友宜昨（6）日受訪表態盼國民黨應團結加速審議軍購案，避免國防出現空窗期，全力守護國家安全。

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下午鄭麗文突在臉書曬出跟盧秀燕的合照，稱她今天特別到台中拜訪盧秀燕，一起吃牛肉麵，也針對軍購案以及年底選舉等重要議題充分交換意見。「盧市長不僅提供許多寶貴建議，也特別對麗文表達了關心與祝福」；還說，「適逢母親節前夕，來自媽媽市長的鼓勵，就像台中的陽光一樣和煦」。

對於跟鄭麗文會面一事，盧秀燕暫無回應；但她早在今日上午一場市府活動中，已重申她對軍購的立場，強調她認為政府對政府的軍購放在特別預算，把商購放在年度預算當中，「我想最優先的就是讓政府對政府的軍購，大概8、9千億，讓它優先通過」，商購委製的部分可以考慮放在明年度開始的年度預算，可以發展到國家保衛的能力、加強我們的軍購；同時，也可以考慮到無人機等產業的發展，兩者是並行不悖的，兩者都可以兼顧。

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