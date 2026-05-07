獨家》愛爾麗涉造假病歷、不當醫療 中風翁疑施打抗癌藥9天後驟逝

愛爾麗偷拍案，愛爾麗總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、針孔業者謝金亨（左）聲押禁見。（記者王藝菘攝）

愛爾麗醫美集團近期捲入針孔偷拍風波，全台檢警大動作搜索之際，位於新北市板橋區愛爾麗整形外科診所也遭民眾具名檢舉，指控涉及不實病歷製作及不當醫療行為。據悉，檢舉人為已故病患家屬，指其高齡中風父親生前曾接受所謂「幹細胞治療」，費用達數百萬元，但醫療紀錄與實際就醫情形疑有落差，並質疑療程未經充分評估，病患其後不久過世。

據本報掌握資料，愛爾麗診所曾於2021年函覆檢方時提供病歷資料，患者姓名欄填寫「xxx的爸爸（xxx）」，不僅缺乏身分證字號、出生年月日等基本資訊，也未見病患簽名。隔年再函覆法院時，相關姓名欄位則出現簡化或刪除原姓名情形，前後版本不一致，部分病歷內容中診斷與用藥紀錄高度雷同，疑似有為應付調查而補製。

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當時，該名病患居住於護理之家，根據護理之家的進出紀錄，2018年7月及11月病患並未外出就醫，但愛爾麗於該日期分別開出60萬元、45萬元的門診醫療收據；同址的「聖心醫美有限公司」也開出高達75萬元的「美容課程」發票。

本報調查，診所曾對該名病患施打名為「Thymus Peptide」針劑，但該藥物一般臨床用途多見於特定疾病治療，且可能伴隨免疫功能影響等副作用，其使用適應症與中風治療的關聯性引發檢舉人質疑。病患於接受相關注射後，約一週內因身體不適送醫急診，兩天後死亡。

據悉，診所曾將部分醫療責任歸屬於某名已故醫師，但該醫師專業為整型外科，且任職於不同分院。

新北市板橋區愛爾麗整型外科診所遭民眾指控涉及不實病歷與不當醫療。（記者劉詠韻翻攝）

新北市板橋區愛爾麗整型外科診所遭民眾指控涉及不實病歷與不當醫療。（記者劉詠韻翻攝）

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