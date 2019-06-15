果然厲害！協尋達人許耀彬 靠1條項鍊幫她找到失蹤3年多家人

2019-06-15 11:56

〔記者林嘉東／基隆報導〕1條項鍊，找到失蹤3年多親人，也替安葬「無名墓區」的無名女屍找到身分！

今年4月初，一名黃姓婦人主動打電話找基隆市警一分局三組組長許耀彬，請許幫忙找她失蹤3年多的姊姊。

黃婦難過指出，「我知道你找到很多失蹤人口，我的姊姊失蹤3年多了」，怎麼找都找不到，「請你幫幫我！」；許安慰黃婦：「我一定會想盡辦法，請您放心！」

案經許查詢各項資料及臉書社群，發現黃婦的姊姊自從105年2月3日失蹤後，即無任何PO文與瀏覽紀錄。

經分析無名屍公告系統，交叉比對上百筆資料，比對出一具於105年2月13日，在本市北寧路「海洋大學小艇碼頭」堤防旁消波塊被釣客發現的無名女屍。

許查看無名女屍，體型、外觀輪廓及陳屍區域等特徵與失蹤的黃婦的姊姊相近，唯該具無名女屍長期浸泡海水，毛髮及五官均腐爛無法辨識。

許定睛一看，女屍頸部掛有一條「綠色圓孔玉墬白金項鍊」，一度以為只要家屬可以認出這條項鍊很快就會結案；未料，黃婦卻稱：「不知道有這條項鍊！」

許不放棄，回過頭來查看黃婦姊姊的臉書照，看到黃婦姊姊的臉書照片，頸部上掛的項鍊跟女浮屍身上戴的項鍊一模一樣，就是「綠色圓孔玉墬白金項鍊」，據此判斷該具女浮屍很可能是黃婦失蹤3年多的姊姊。

許遂採集女浮屍與黃婦及兒子的唾液檢體，送法務部法醫研究所做DNA親緣關係確認，比對結果吻合，確認女浮屍就是黃婦失蹤3年多的姊姊。

許拿到黃婦與姊姊的親緣鑑定書後，與黃婦等家人到基隆市殯葬管理所將「A098」編號的女無名屍，更名為黃婦姊姊的名字。

許與黃婦的家人等多人到達「無主墓區」，找到編號A098的無主墓碑時，黃婦淚流滿面，再三的向許鞠躬感謝。

黃婦說，雖然是最不樂見的結果，但讓他們家屬不用再受無止盡的內心煎熬與折磨，也使得姊姊不用成為無名無主的孤魂，可以落葉歸根找到回家的路，真是功德無量。

許則靦腆指出，可以在警察節前夕，讓「A098」無名女屍，有名有姓找到回家的路，是今年警察節最有意義的事。

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