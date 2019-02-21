港口浮出腫脹無名屍 警靠「一顆痣」助他落葉歸根

2019-02-21 13:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆港東岸16日浮出一具無名屍，由於遺體浸泡海水多日，全身浮腫，五官難辨。基隆市警一分局協尋達人許耀彬比對數百筆失蹤人口，靠著右眉一顆痣，比出失聯8天的劉姓失蹤人口，終讓劉得以落葉歸根。

本月16日，基隆港東岸6號碼頭有民眾發現一具浮屍，經基隆港務警察總隊協助打撈後，發現遺體完整，無明顯外傷，經檢警相驗後為生前落水意外。

唯遺體浸泡海水多日，全身腫脹難辨，也無法採集指紋比對身分，基隆港務警察總隊發布協尋。

基隆市警一分局三組組長許耀彬獲知後，發揮他尋人專長，調閱失蹤人口資料，比對失蹤人口體型、外觀輪廓；經交叉比對數百筆資料2天後，發現住在台北市的60歲劉姓男子與無名屍吻合。

許指出，無名屍的身體腫脹，五官浮腫，毛髮甚至已脫落，無法採集任何檢體，但無名屍右眉上的一顆痣，尚未退色，他就靠這一顆痣比出身分。

「只要有心尋人，老天爺都會幫你。」許耀彬說，協尋失蹤人口沒有撇步，就看有沒有用心而已。

警方指出，劉疑因患有憂鬱症本月10日離家後音訊全無，家人遍尋不著報案，警方18日找到他，卻已不幸落海身亡。

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