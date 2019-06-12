生死一瞬間！單車大叔突路倒 警即刻救援

2019-06-12 12:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名大叔騎單車途中突然一陣頭昏，癱軟倒地受傷，由於當時過往人車不少，險象環生，警方對向巡經見狀立即迴轉救援，先將警車停在單車後方戒護防止追撞，再火速通知救護車前來將大叔送醫，讓一旁直擊的婆婆媽媽頻誇，還好警察反應快，否則後果不堪設想。

台中市第六分局永福所警員張凱倫、李大衛及楊舜文，當天上午8點多巡經轄內西屯區國安一路與國祥路口，眼尖看到對向騎乘腳踏車的55歲李姓大叔，正覺得他騎車搖搖晃晃有異狀時，下一秒突然身體一陣癱軟隨後倒下，員警見狀迅即迴轉至對向，立即先將警車停擋在單車後方戒護並下車查看。

警方發現大叔身體多處擦傷，且意識不清陷入昏迷，除火速通知救護車前來將他送醫，並將單車牽到路旁安全處，等候救護車到來期間，稍微恢復意識的大叔向員警說，稍早騎乘單車出外運動，返家時沿國安二路一路往下騎，突然感到腦袋一陣暈眩，就失去意識昏倒在馬路中。

而剛好在路旁聊天的婆婆媽媽直擊過程說，因事故發生當下正值上班的交通尖峰時段，來往的人車不少，還好員警果斷使用警車在倒臥大叔的單車後方戒護，避免遭後方車輛撞擊造成二次傷害，否則後果不堪設想，也幸好在員警的機警果敢下，成功救援大叔，及時阻止一場危機。

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