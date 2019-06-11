新北「安居三箭」破功 侯友宜怒飆淡水分局長：你怎麼做事的

2019-06-11 19:43

〔社會中心／新北報導〕新北市政府推動「安居三箭」治安大整頓，但端午節連假期間，淡水地區連2天遶境活動卻發生3起聚眾鬥毆案件，中和地區也傳出校園混戰，1男子命危，治安事件頻傳，基層員警透露，新北市長侯友宜今早現身警察局週報，嚴厲指責淡水警分局長陳良德，「不會做就不要做！」下午就傳出陳良德被調入內勤，新任淡水分局長人選仍未決定。

據了解，淡水地區清水巖祖師於端午節連假舉辦連續兩日的遶境活動，為預防群眾鬥毆，淡水警分局員警全員停休，更請求其他分局警力支援，但上週五先發生宮廟成員與民眾鬥毆，陣頭包圍派出所嗆聲，隔日又有8人在淡水捷運站外爆發衝突，挑釁公權力，但淡水警方僅保護管束，未強力執法。

前一天，三芝地區則發生宮廟成員收不到過路費，當著警方痛毆5名義消，即使大批警力支援，但治安事件依舊頻傳，新北市警方束手無策，面對媒體詢問如何防範鬥毆滋事，警方僅回答：「未發生鬥毆案件」企圖粉飾太平。

基層員警說，警察出身的新北市長侯友宜對於警方未強力執法一事震怒，今天上午，新北市警察局局長陳檡文與16名分局長及各科室主管在警局3樓舉辦週報，侯友宜無預期的闖進會議室，點名淡水分局長陳良德怒飆：「不會強力執法就不要當分局長！」、「你到底是怎麼做事的？」陳良德僅站在位置上不敢回話。

市警局長：再發生類似事件 將引咎辭職

主持會議的警察局長陳檡文見市長震怒，只能呆愣在旁聽訓，侯友宜飆罵完陳良德後轉身離開。陳檡文向主管們表示，從警多年，第一次遇到市長在週報會議上飆罵，感到相當愧疚，若再次發生類似事件，將引咎辭去警察局長職位。

飆罵事件過後，今天下午就傳出陳良德被拔離淡水警分局長職位，將調進警察局內勤，並由副分局長暫代分局長職務，直到本月底在與其他人事調動分派新任淡水分局長，但因分局長的人事調動需要警政署作業，預計明、後兩天才會發佈陳良德調離分局長職的人事命令。

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