震怒！淡水、三芝遶境連2日鬥毆 侯友宜下令撤換淡水分局長

2019-06-11 16:36

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〔記者賴筱桐／新北報導〕連續2天新北市淡水清水巖祖師廟及三芝區媽祖廟遶境活動，都傳出民眾打架滋事，甚至有員警及義消被毆，公然挑戰公權力，但事後淡水警分局長陳良德消極處置，引發新北市長侯友宜震怒，今天下午侯友宜宣布撤換陳良德，頗有「殺雞儆猴」意味，調任人事令將於稍晚發布。

侯友宜表示，連續2天淡水清水巖祖師廟及三芝區媽祖廟遶境活動，都有群眾鬥毆事件，淡水警分局事先未掌握情資，第1天事發時，沒有快速展現公權力、強勢執法，第2天在三芝又發生相同的錯誤，事後有機會，分局長未到現場與第一線弟兄並肩作戰。他強調，「不怕事情發生，重點在於事發後的態度如何。」

侯友宜質疑說，「發生事情你的位置在哪裡？」他擔任市長，碰到任何事情永遠站上第一線，隨時調度指揮，如果完全可以掌握情資與狀況，當然可以坐鎮指揮，如果無法完全掌握，就要到第一線衝鋒陷陣，沒有人永遠在看螢幕而不站出去，必須要做第一線指揮官，而不是坐鎮指揮官。

侯友宜重話表示，除了沒有強勢執法、沒有到第一線與兄弟並肩作戰，放任兄弟孤軍奮戰外，遶境遊行的群眾鬥毆事件，分局長是最高指揮官，應該負起責任，當長官詢問的過程中，卻沒有認為自己有錯，讓下面同仁陷入危險，沒有扛起責任，身為警分局長應主動對外說明清楚，怎麼可以放任偵查隊長出來說明。

侯友宜強調，發生事情時，態度應誠懇、勇敢面對，所有分局的同仁捍衛治安，是無從逃避的責任，站出來守護人民的安全，沒有妥協的空間，分局長必須站在第一線。

侯友宜說，即日起陳良德調任內勤，至於接任人選，稍晚警察局將發布人事令。

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