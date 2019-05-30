19歲魏男借酒裝瘋 沿路恐嚇搶路人、店家

2019-05-30 13:51

［記者楊政郡／台中報導］19歲魏男缺錢花用竟公然犯下連續搶劫案件，在豐原區街頭借酒裝瘋賣傻1個多小時，警方據報在豐原區中山路查獲魏嫌，檢察官依恐嚇取財、竊盜等罪起訴。

起訴書指出，魏嫌今年4月9日中午在彰化市辭修北路偷了一部機車代步，下午來到台中市豐原區，已經幾分酒意，在水源路看路人曾男散步，嗆聲看他不爽，要曾拿2千元出來，曾躲進超商內，還跟進超商內抓著曾的衣領，此時店員拿起手機要報警，他轉而持安全帽攻擊櫃檯收銀機螢幕，要搶店員手機，逕自操作收銀機搶走3870元。

搶到錢後，又到豐原區豐東路以50元購買水果刀一把，走出五金行後又折返，當場拆掉刀鞘，持上述水果刀恫嚇五金行老闆要他給2千元，老闆正在貼鐮刀標價，立即手持鐮刀對峙，向魏哀求他是老人不要這樣，魏說「那500也好」，老闆還是不從而未遂。

魏男騎機車繞到安康路，進入統一超商內又對某男客叫囂要錢，隨客人出來後，持水果刀要脅客人拿錢出來，客人拿出300元給他，才騎機車離開。而騎著機車到圓環東路，又對等公車學生要脅拿錢出來，否則要殺人，但學生說沒錢，他才作罷離去。

離開公車站後，數分鐘後即在豐原區中山路與成功路口被警方查獲，魏嫌坦承偷車及恐嚇取財，檢察官依恐嚇取財及竊盜罪起訴。

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