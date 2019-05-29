獨家》神鬼交鋒？遠雄白手套無律師資格 卻助名模抗稅成功

2019-05-29 00:41

〔記者黃捷／台北報導〕遠雄人壽掏空案「白手套」李克毅被台北地檢署認定為共犯交保，立委黃國昌日前揭露李克毅是金融圈騙子，近日又有知情人士爆料，指他根本未具我國律師資格，卻四處承攬訴訟，還曾替名模林若亞抗稅成功，涉違反律師法，情節宛如電影「神鬼交鋒」。

遠雄人壽2008年欲購入台北市松高路集團總部大樓，李克毅以香港「聯升財務有限公司」為名義收取遠雄4.45億元佣金，逃漏綜合所得稅4千餘萬元，高等法院2016年依違反稅捐稽徵法判他1年6月，緩刑4年。

北檢查出部分佣金回流到趙藤雄及其次子趙信清帳戶，涉嫌掏空遠雄人壽，本月17日發動搜索，約談趙氏父子等7人，李克毅名列其中，檢察官訊後諭令他150萬元交保。

此事曝光後，黃國昌20日在臉書上揭露李曾任「安多利證券投資信託」監察人，董監事名冊記載他的經歷包括北檢檢察官、遠雄董事長室法律顧問等，只是稍微查閱一下可以發現李沒有律師資格，沒當過檢察官，「根本是欺騙社會的王祿仔仙」。

另有知情人事爆料，李克毅與律師謝進益合夥經營「日恒國際法律事務所C&R INTERNATIONAL LAW OFFICE」，R是謝進益Reggie Hsieh，C是李克毅Calvin Lee，兩人承攬多起訴訟，但因李沒有律師資格，涉嫌違反律師法，北檢接獲檢舉後已在偵辦中。

其中，名模林若亞補稅案就是委任給日恒，承審法院聲請釋憲後，大法官認定薪扣額上限12.8萬違憲，不僅幫林抗稅成功，還促使朝野推動修法，該案判決書委任律師記載的是謝進益，林若亞在臉書上發文感謝的對象卻是李克毅。

另外，全球最大保麗龍廠「見龍集團」廖有章過世後，其兩子為爭產對簿公堂，次子廖文鐸也與日恒合作，拉攏年邁母親及父親生前親友加入戰局，雙方約定若把胞兄廖振鐸趕出經營團隊、受中國刑事偵查，就會支付相應酬勞，代表日恒簽約的就是李克毅。

對此，日恒總機回應李克毅已離職，對公司經營細節不清楚，會替記者留話給謝進益，但目前仍未收到回覆；趙藤雄委任律師葉建廷則稱不認識李克毅，基於偵查不公開原則，不便透露案情。

曾任北檢檢察官的律師林俊佑表示，民眾要避免遇到冒牌律師，可上法務部網站「律師查詢系統」，合法執業的律師在這裡都找得到名字。

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