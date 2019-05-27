敦和宮監事被爆「白刮」彩券 業者今拿回欠款4200元

2019-05-27 17:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中部知名的財神爺廟「敦和宮」，昨日傳出簡姓監事「白刮」刮刮樂彩券6次，欠張姓身心障礙業者4200元彩券錢不還，經熱心網友轉貼業者PO文，引起網友公憤，敦和宮幹部不斷勸說斡旋，簡某下午已請人把錢拿給張姓業者，張姓業者在自己的臉書PO文告知關心他的網友，網友們要他切記「一手交錢一手交貨」。

南投縣草屯鎮敦和宮的簡姓監事，被爆從去年12月到今年，因熟識敦和宮廣場賣刮刮樂彩券的張姓身障業者，6次拿彩券去刮卻不付錢，合計欠了4200元，業者跟他催討仍不還，張姓業者氣得在臉書PO文，有網友轉PO到地方臉書社團「草屯人」，簡姓監事行徑引起網友撻伐，電話也不斷打進敦和宮辦公室。

敦和宮主委林宜裕等幹部，昨日下午經向張姓業者探詢來龍去脈後，已先對簡姓監事暫時停權，原打算先幫簡姓監事還錢，但遭張姓業者拒絕，他說，不是要大家因同情他而代墊錢，而是真心希望簡姓監事自己歸還欠款。

敦和宮企畫組長曾振興等人今天奔走聯絡後，簡姓監事透過友人拿4200元到張姓業者家裡，張姓業者雖未看到簡某本人，但仍決定息事寧人，在臉書PO文告知網友他已拿回錢了，感謝敦和宮主委、副主委和多位幹部的幫忙，前一天的PO文一併刪除。

網友們紛留言要他加油，也有人提醒他做生意切記「一手交錢一手交貨」。

敦和宮企劃組長曾振興說，張姓業者車禍重傷後，一直自立自強，精神可嘉，特准他到廣場內賣彩券，這次事件之後，敦和宮仍歡迎他繼續到廣場賣刮刮樂彩券，也希望關心張先生的網友能多買他的彩券，為他加油打氣。

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