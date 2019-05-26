草屯敦和宮監事 多次「白刮」身障業者賣的彩券

2019-05-26 23:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕在南投縣草屯鎮敦和宮外賣刮刮樂彩券的的張姓身障業者，指敦和宮簡姓監事6次「白刮」刮刮樂彩券，跟他追討也不理，宮方經向張男探問清楚後，主委林宜裕決定先將簡姓監事停權，近日再開委員會提案由委員決議停權處分。張姓業者受訪時表示，賣彩券收入微薄，自己有老母和兒子要養，還是希望簡姓監事還錢。

在敦和宮外賣刮刮樂彩券的張姓身障男子，在地方臉書社團「草屯人」PO文，指簡姓幹事從去年到今年，白刮6次彩券有4200元沒有給，後有網友轉PO，以「監事可以刮免費的刮刮樂嗎？」更正張男所稱的「簡姓幹事」身份，改為「監事」。

張姓身障男子的PO文引起網友的憤慨，除留言指責該名監事「欺負弱勢」，多人主張要抓起來送警法辦，更有熱心民眾打電話到敦和宮要求宮方要處置這個行徑惡劣的監事。

敦和宮主委林宜裕等人，火速向張姓男子了解來龍去脈後，與數名幹部開會決定先暫時對簡姓監事停權，該宮企劃組長曾振興表示，近日宮方會開委員會議正式提案，經由委員決議後，將簡姓監事予以正式停權。而簡姓監事行徑危害敦和宮聲譽，也將與律師商談後，再決定是否對簡姓監事提出法律告訴。

張姓男子說，多年前因嚴重車禍而變身心障礙者，為了養母親和唸國小的兒子只好出來賣刮刮樂彩券，因簡姓監事從小看他長大，因此拿走刮刮樂彩券去刮，他即使看到也不好意思阻止，但他多次刮了卻不給錢，累積下來欠了4200元，自己生活非常辛苦，希望簡監事能還他錢。

據了解，簡姓監事從下午起即電話關機，連宮方幹部也找不到他。

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