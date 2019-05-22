新北祖孫落水1死1傷 警初判意外將訊問孫子

2019-05-22 10:12

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水海關碼頭附近昨日深夜驚傳落水意外，有民眾聽見呼救聲查看，發現57歲的陳姓婦人及11歲的黃姓男童在淡水河面掙扎，嚇得趕緊報案，警消獲報趕抵搶救這對祖孫，陳婦獲救時失去生命跡象，送醫急救後不治身亡，而黃童僅受輕傷，但因受到驚嚇，無法回答警消問題，警方將待男童情緒平復再由社工陪同訊問，釐清落水案情，全案目前朝意外方向偵辦。

警方調查，這對祖孫同住在蘆洲地區，但黃童父親因案入獄服刑，母親則下落不明，僅有一名86歲的曾祖母住在淡水，但曾祖母向警方表示，本月初陳婦還有來拜訪，之後就再也沒看到了，目前警方聯繫不上家人，將通報社會局介入安置男童。

警、消表示，昨晚11時許接獲民眾報案，表示有海關碼頭附近有2人落水，警消趕抵救援，迅速將陳婦及黃童救起，黃童手腳受到擦傷，所幸生命跡象穩定，只是受到驚嚇無法應答，但陳婦當場失去生命跡象，送醫急救近2小時後宣告不治。

報案人向警方供稱，落水前，有目擊這對祖孫坐在40公分高的平臺上聊天，沒過多久就聽到呼救聲，急忙上前查看，卻驚見兩人落水，趕緊報案求救，警方調查現場後發現並無遺留物品，初步排除有外力介入及輕生可能，初步研判應是意外落水，確切落水原因仍待今天下午檢警相驗遺體釐清。

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