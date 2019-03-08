1秒代價18天！性侵獄友84秒 他多關4年

2019-03-08 14:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕在彰化監獄服刑的A男，見同舍房的小明（化名）剛入監，好欺負，去年6月6日對他伸出「鹹豬手」，乘機性侵達84秒，事後又否認到底，小明事後驗傷並對A男提出告訴，法院認為被告身陷囹圄，不知醒悔，侵犯舍友，重判他4年徒刑，等於性侵1秒鐘，就要多關18天，他真是悔不當初。

判決書說，A男國中畢業後就屢屢進出監獄，是「獄中老鳥」，小明則是首度入監服刑，2人在同一舍房，A男多次嗆小明「屁股讓我幹」。

小明原本不以為意，以為對方開玩笑，沒想到A男在6月6日凌晨「霸王硬上弓」，趁小明沉睡之際，伸出右手指，直插其肛門。

小明一陣劇痛而驚醒，把A男推開，再用棉被把自己包得緊緊，事後向獄方報告上情再到彰濱秀傳驗傷及提告。

法官在法庭勘驗案發當時的監視畫面，畫面中從凌晨0時46分22秒至47分46秒之間，被告確實以右手插入小明的肛門來回抽動。

被告辯稱，小明因為有皮膚病，全身會發癢，是小明叫他幫忙抓癢，才會出現上述畫面，他還說，如果真的有性侵，小明在案發時就會反應，「為什麼他沒有大聲叫」。

法官認為，小明才剛入獄不到一個禮拜，依常情，新進的受刑人在此階段仍在適應中，在關押的環境裡，較外面更保守、封閉，新進的受刑人在面臨突來的性侵，一時不敢大聲呼救及反抗，實屬正常。被告一再狡辯，不願承認犯行，可見身陷囹圄，仍不知悔改、醒悟，因此判處4年徒刑。

以每年365天計算，被告性侵對方84秒，被判1460天，相當於1秒多關18天。

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