17歲女友提分手 渣男硬上內射「讓妳懷孕不能分」

2019-03-08 13:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕24歲陳姓男子因脾氣不佳還會動粗，同居交往1年多的17歲女友小麗（化名）決定分手，陳男向小麗求和遭拒卻硬上性侵，故意內射稱：「就是要讓妳懷孕不能與我分手」，隔兩天又把小麗拖到暗巷強脫其褲子，試圖硬上卻未成功，還持刀恫嚇「每月給我1萬元還債」，陳男到案後矢口否認犯行，新北地院認為他毫無悔意，今依強制性交等罪判陳男有期徒刑9年，可上訴。

小麗與哥哥、弟弟同住，陳男及哥哥女友也搬進同居，判決指出，去年5月29日，另交新男友的小麗，不滿陳男常動怒摔東西提出分手，陳男挽回未成，假意收拾行李走人，但當晚10時許，就以還有東西沒拿，要小麗哥幫他開門，卻直闖小麗房間，不顧小麗反抗硬上，還刻意拔掉保險套說：「就是要內射，讓妳懷孕，讓你不能與我分手」，對小麗性侵得逞。

去年5月31日凌晨1時許，陳男搭計程車又來找小麗，要運將在車上等，接著把小麗拉到住處附近暗巷，持瑞士刀恫嚇小麗：「每月給1萬元給我還債」，還錄音存證，小麗為求離去只能說「好」，接著將小麗壓制在地，脫去其內褲意圖性侵，小麗尖叫反抗卻被陳男持磚塊威脅「不要叫」，運將不耐久候走進暗巷討車資，陳男才停手，運將離開，陳男又試圖硬上卻未成功，小麗返家後隨即向哥哭訴，並在母親陪同下報警。

審理時，陳男否認犯行，辯稱5月29日兩人是合意性交；31日是他想跟小麗談分手，他沒有脫小麗褲子，也沒有持刀錄音。

但小麗母證稱，29日晚上陳男有打電話向她道歉說：「我內射是想讓妳女兒懷孕，留住她」，小麗哥、弟也表示，小麗邊哭邊說被性侵，運將也表示，向陳男索討車資時，聽到有人在暗巷喊：「不要、不要」，陳男走出時僅穿著一條四角內褲，他察覺有異，便至鄰近派出所報案，又小麗頸部有點狀傷口，法官勘驗監視器畫面，認定小麗指控屬實。

陳男雖否認持刀恐嚇錄音，但於羈押庭時已坦承有在巷內拿刀出來，法官痛批他毫無悔意，不宜輕縱，今依強制性交、加重強制性交未遂、強制罪判他徒刑9年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/