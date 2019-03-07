「偽娘」控叔叔施法當禁臠 3個美艷嬸嬸都不挺他

2019-03-07 22:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹1名喜歡女裝打扮的20歲男子指控，3年前投靠在叔叔陳男家時，遭叔叔以「王爺上身，有法力不得違逆」，多次強逼口交、肛交性侵得逞，3個嬸嬸都知道他是叔叔的禁臠，去年竹檢認罪證不足，予以不起訴。原告不甘提出再議，高檢發回竹檢調查，竹檢傳喚被告3妻到案，3女均證稱沒看過，且「老公不會做這種事」，雖被害人曾畫出叔叔下體特徵，但檢方不排除被害人從他人嘴中聽到的，因此再度做出不起訴處分。

據了解，這名20歲的被害人長相白淨，出庭時穿長裙、皮膚白嫩、身材削瘦，化著淡粧，讓開庭的女檢及書記官直覺他是女性被害人，直到他拿出身分證比對才發現他是男人，讓檢方驚呆。

被害人指控，2015年10月叔叔在他住處房間，誆稱自已有靈異體質，只要王爺上身，就擁有法力，若違背旨意，就會招致厄運、災害，讓他心生畏懼，因此都聽叔叔的指示，任由撫摸性器及身體，又多次在他房間與車上，以相同手法迫口交及肛交。被害人開庭驚爆，叔叔擁有三妻，大嬸、二嬸及三嬸她們完全知道這件事。

長相普通的45歲的陳男到庭說明，他絕對沒有對姪子強制猥褻、強制性交，他辯稱姪子與家人相處不睦，被趕出家門，好心借房子給他住，事後曾因細故爭執，沒想到遭他亂告，實在無法理解。

檢方傳3個妻子到庭說明，3女均表示從沒看過老公對姪子性侵，她們也不相信老公會做出這種事。據悉，當天陳男3個大小老婆相偕出庭，40餘歲的大老婆及35歲的二老婆，帶著30歲大腹便便的三老婆一同出庭，3女的長相及身材令人驚豔，證詞不斷維護丈夫，且還爆料說姪子有意變成「女人」，令開庭的檢方及法警面面相覷，甚至法警直呼「案情有誇張」。

檢方認為，依社會常情若被害人倘若遭叔叔性侵，應早已向友人、同事訴說、求援，但提出告訴前卻從跟其他人說過。檢方發現，原告曾因說謊遭父親體罰，控父傷害告訴，也曾不滿父持刀威脅恐嚇，逼他交出薪水，才離家投靠到叔叔的租屋處，可見他並非一個容易畏懼權威的人，也勇於爭取權益，倘若他確遭受性侵，不太可能任由叔叔持續性侵近2年的時間，才向檢警提告，因此認定指訴有違常情，難以採信。

另據刑事局測謊結果，對於有沒有遭叔叔肛交一事，結果為「無法鑑判」；被迫口交則是「沒有」。雖被害人手繪叔叔的性器官特徵，但檢方認無法排除是兩人同居住期間，偶然目擊叔叔性器、聽聞家中3個嬸嬸的描述，認定不能即以此做為對被告不利的證據，因此再度做出不起訴處分。

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