一巴掌想起10年前遭猥褻 8旬色阿公付學費換減刑遭打臉

2019-03-07 23:42

〔記者王捷／台南報導〕小婷國小二年級時住外公家，豈料當時近70歲的外公起色心，掰開小婷雙腿挖下體與胸部，事隔10年小婷原本遺忘的記憶，因外公甩了她一巴掌又摸到她的腿，才驚恐回想起來，事後外公以負擔小婷的學費，簽下和解書，一審時法官以刑責7年起跳的加重強制猥褻判處3年，但外公不服上訴，強調有付學費和解要求減刑，不過遭二審法官打臉。

小婷在國小二年級時，到外公家住，原本她都跟外婆一起睡，但是當時她感染水痘，外婆擔心她會傳染給表弟，所以就要小婷到透天厝的三樓暫時跟外公一起睡，沒想到外公卻突然色心大起，趁小婷睡覺時摸她的下體與胸部，小婷踢雙腳反抗，卻遭外公強制掰腿固定，伸手挖小婷的下體。

離開外公家後，這場惡夢小婷逐漸遺忘，直到10年後某天，胞兄要暫時到外公家住，全家到外公家，當時小婷的母親跟外婆說，別太寵胞兄，談笑間，父親在外公、外婆面前說，曾經在外公家住過的小婷最了解，小婷這時臉色大變突然說，不知道發生什麼事。

外公見狀突然暴怒，甩了小婷一巴掌，要小婷別亂講，打完小婷外公又來摸小婷的腳，讓小婷瞬間想起被阿公猥褻的那一天，父親看小婷模樣很奇怪，詢問下小婷才說出不堪回首的往事，並向學校的輔導老師傾訴。

事後外公向小婷父親認錯，同意付小婷的大學學費簽了和解書，但是外公事後卻反悔稱小婷亂講，父母親才決定提告，一審時法官依據七年刑期起跳的刑法222條加重強制猥褻判刑，不過念在外公年紀大、犯後又願意和解，所以依據刑法57條減刑處3年徒刑。

但色外公仍不滿上訴，認為小婷與他是「合意行為」應該以刑法227條論斷，另外主張已經要付小婷的大學學費，不能依據小婷單一指控就認為他有加重強制猥褻，應該再以59條減刑，後來遭二審法官打臉，認為小有踢腳反抗，且家人間的性侵行為，本來就難以啟齒直到10年後還記得，可見對小婷傷害很深，所以駁回外公上訴。

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