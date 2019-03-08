經紀人趁傳播妹酒醉性侵 瞎扯「妹子尿床了」

2019-03-08 11:10

［記者楊政郡／台中報導］經紀人簡男把傳播妹阿玲（化名）約到酒吧喝啤酒、到KTV飲威士忌後，趁阿玲已酒醉意識模糊，竟帶回住處趁機性侵得逞，全身赤裸的阿玲醒來，詢問身旁簡男發生何事？簡男回說是她尿床！女子回家後越想越不對，與男友電話中談及，男友一聽覺得不對勁，要求她去驗傷，阿玲才發現被性侵並提告，台中地院依趁機性侵判簡男3年2月。

判決書指出，簡男曾擔任阿玲經紀人，轉介到金錢豹等處上班，認識7、8年，但只是工作上關係，並非男女朋友，阿玲另有馬姓男友在台北工作。

2016年8月20日凌晨1時許，簡男、阿玲及多名友人到某酒吧飲啤酒，凌晨3時許又到錢櫃KTV唱歌、喝酒、玩遊戲，清晨6時許，簡男開著阿玲的車，載阿玲回到簡的住處，阿玲已醉得不醒人事，手機沒帶、鞋也沒穿，由簡拖出車子背起進入簡的住處床上，簡涉嫌趁其意識不清無力抗拒，性侵得逞，兩人全裸躺在床上睡著。

中午阿玲醒來，發現自身赤裸，身旁簡男也赤裸在床上，詢問有無發生何事？簡回答她在床上尿床等語敷衍，阿玲回家後懷疑被下藥及性侵，但又不敢肯定，把事發過程向馬姓男友陳述，馬姓男友聽到女友全身赤裸在簡家醒來、簡回答是她尿床，當下覺得不可思議，越聽越生氣，要求阿玲趕緊去驗傷，「告死他！」阿玲同日到部立豐原醫院驗傷，才確定被性侵，並提起告訴。

簡男警訊中否認與阿玲發生性關係，偵審中辯稱兩人是自然而然發生關係，她還提醒要戴保險套，當時有戴保險套。辯護人稱，翌日阿玲還電話提醒簡，要他作筆錄時說是坐計程車回家，不要說開車，以免又被告發酒駕，可見阿玲還在幫簡男著想。

法官從監視器發現阿玲確實醉得不醒人事，另半夜阿玲打給馬姓男友，還有案發後阿玲打給馬姓男友，阿玲陳述事發過程，簡回答尿床一事，讓阿玲及其男友均難以置信，所以阿玲在男友要求下，立即就前往醫院驗傷，且阿玲驗傷前，仍向男友表達「我等下去驗傷，那如果真的沒有咧」之疑慮，馬姓男友則表達「一定是性侵」。

法官從而認定簡男趁阿玲酒醉毫無反抗能力性侵，罪證明確，審酌被告無前科，判處3年2月徒刑。

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