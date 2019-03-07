前酒國名花與小7店員嗆堵互譙三字經 互告的結果是…

2019-03-07 22:47

〔記者陳慰慈／新北報導〕近年靠開畫室為生的前酒國名花凌葳威，去年5月因用水清洗樓梯，水流進1樓的7-11超商倉庫，凌女拿拖把下樓清理，與郭姓、謝姓女店員發生衝突，雙方互罵三字經，還互嗆：「等我下班」、「叫人打架是不是？我奉陪你」等語，事後互告對方，涉嫌公然侮辱罪部分雙方撤告不起訴，恐嚇罪嫌部分也認定罪嫌不足，新北地檢署今與凌、謝、郭女不起訴處分。

凌女在新北市永和區開設畫室，去年5月24日晚間11點左右，凌女因把3樓畫室樓梯弄髒，用水清洗樓梯，水卻流進1樓的7-11超商倉庫，導致超商禮盒被弄濕，她下樓拿拖把清理，疑因拖把不小心拖到店員郭女和謝女，引發郭女、謝女不滿抱怨，雙方爆發口角衝突，互罵三字經和五字經，郭女、謝女嗆聲凌女「等我下班」，凌女也不甘示弱回嗆「叫人打架是不是？我奉陪你」，事後雙方互告公然侮辱、恐嚇罪。

凌女出庭時供稱，下樓清理道歉卻被超商店員辱罵，一時氣憤才回罵三字經；郭女、謝女則也說是凌女先罵三字經才回嗆，互指是對方先罵人。

涉嫌公然侮辱罪部分，今年2月，雙方遞狀撤告不起訴；而互控恐嚇罪部分，檢方認為恐嚇詞句均未具體指出是何種威脅，且雙方均未表現出懼怕，認定罪嫌不足，因此今予3女不起訴處分。

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