悚！混凝土車違規切換車道 小綿羊女騎士險命喪輪下

2019-03-06 23:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城擺接堡路（原環河道路）是通往市區、三峽等地的要道，每天有車輛眾多，但大型車與機車混用車道，險象環生，用路人就爆料目睹險況，他今天上午行經擺接堡路，發現一台混凝土車突然違規跨越雙白線，切向外側車道，也沒打方向燈，險些輾過直行的女騎士，幸好女騎士瞬間閃避，沒命喪輪下，目擊者都不禁捏把冷汗。

新北市警察局交通大隊統計，新北市107年與大貨車相關的事故共有544件，造成19人死亡、631人受傷，大貨車行駛時視線死角較多，加上內輪差等高傷亡等危險因素，建議機車行駛時，見到大車應保持安全距離，或保持平穩駕駛，當得知後方有大貨車，也可在路幅較寬的路肩適度暫停，讓大車超越。

新北交大副大隊長許正文說，機車或腳踏車騎士騎在大巴士、大貨車、貨櫃車、砂石車等大車後方時，因大車的視線死角較多，常發生大車輾過小車或行人的不幸事件，呼籲機車騎士、行人與大車保持距離，讓雙方都有充足反應時間，讓發生事故機率降到最低。

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