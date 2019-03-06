影片曝光！逾70歲阿伯巷道飆速 來車不相讓對撞

2019-03-06 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區近期一場車禍引發網友熱議，1名70來歲的老伯在窄巷中騎乘機車，遇到來車竟沒有做出閃避動作，當場撞上「仆街」，老伯的騎車速度快到讓網友都感到傻眼。

民眾將影片上傳至臉書社團「爆廢公社」，從中能見鏡頭前方的巷道緩緩駛進1輛摩托車，但畫面左方卻突然衝出1名白衣老伯，戴著半罩式安全帽疾速向前衝，迎面而來的機車騎士閃避不及，當場被他撞上，老伯在出事後也整個人往前飛撲，所幸雙方都沒有大礙。

民眾事後向老伯求償修車費用8000元，事發時一旁的汽車也遭受波及，需要4000元修理費，共計1.2萬元的費用被老伯要求對分，雙方目前為了賠償費用僵持不下，因此希望能請網友提供看法。

網友們發現雖然老伯車速過快，但民眾當時也沒有降低車速的跡象，因此恐怕也難逃部分肇事責任，網友們勸他可請警方鑑定肇事責任，方便釐清賠償問題，也有網友認為「這兩個人根本都沒打算煞車啊」、「兩邊都沒減速也沒一方禮讓」、「其實讓一下，就都沒事了」、「兩個比看誰車體硬」。

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