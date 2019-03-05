毒蟲頻騷擾友人要錢 警一招大外割逮捕

2019-03-05 11:40

〔記者王宣晴／新北報導〕38歲的李姓毒品通緝犯缺錢買毒，竟數度向楊姓友人討錢，近來更變本加厲，拿不到錢就在楊男家咆哮大鬧，楊男不堪其擾，決定報案，李男見狀趕緊離開，躲在遠處等員警離去後又折返，當場被留在現場的便衣員警壓制逮捕，還從口袋中掉出2支使用過的海洛因針頭，訊後依毒品罪嫌送辦，並依法解送歸案。

警方調查，無業的李男今年1月時因毒品案被判刑11月，卻未到案執行，遭到新北地檢署通緝，但李男毒品成癮，沒錢買毒便數次找上擔任工人的楊姓友人討要，卻始終有借無還，近期拿不到錢，還前往楊男位於新北市蘆洲的住處大鬧，楊男不堪其擾，上月25日前往派出所尋求協助。

當天中午，楊男剛從派出所返家，李男就登門要錢，遭拒後開始大聲咆哮，看到楊男報案後拔腿就跑，沒想到李男竟躲在遠處，等制服員警離開後再度折返楊男住處。

警方表示，蘆洲分局蘆洲派出所長黃俊龍當日雖然休假，但仍帶領同仁前往現場，同仁返所後仍留在現場調查，意外發現李男折返，當場使出大外割將李男壓制，並在熱心民眾的協助下控制情緒激動的李男，同時發現李男口袋中掉出2支使用過的毒品海洛因針頭，身上還有一包毒品海洛因。

直到支援警力趕抵，李男才不再掙扎、叫囂，並坦承持有毒品海洛因及針頭，訊後被依毒品罪嫌移送法辦，並解送歸案。

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