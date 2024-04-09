大甲媽4/10回鑾 彰市一級戰區永樂街天后宮撒500警「防打」

大甲媽即將回鑾，彰化市一級戰區永樂街天后宮將部署500警力嚴防暴力衝突。（資料照）

2024/04/09 11:09

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽即將於10日啟程回鑾，彰化縣警局將北斗鎮奠安宮、員林市福寧宮與彰化市大埔路、永樂街天后宮列為「一級戰區」，其中表定12日晚間駐駕的永樂街更是重中之重，縣警局將在天后宮周邊部署500名警力，並設置600面改道牌把信眾與鑾轎隊伍隔開，嚴防暴力衝突，務將維安做到滴水不漏。

根據大甲媽遶境進香時間預訂表，10日啟程回鑾後，將於11日凌晨從雲林縣西螺鎮進入彰化縣溪州鄉，由震威宮起駕後，沿途參訪北斗、埤頭、田中等鄉鎮多個宮廟，當晚6點30分駐駕北斗鎮奠安宮；12日傍晚進入彰化市大埔路，當晚9點30分駐駕永樂街天后宮；13日凌晨沿彰化市中華路、孔門路及中山路等路段前進，清晨4點進入台中市大肚區。

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彰化縣警局根據往年經驗，大甲媽回鑾彰化市時，最易發生推擠衝突的地點是大埔路、永樂街、民族路，其中永樂街又堪稱是南下遶境時的「民生地下道」，為嚴防衝突，警方將出動大批警力，從永樂街天后宮開始部署，沿永樂街到民族路口，再從民族路與中華路口的開化寺，這段數百公尺長路段，沿線兩側都將布滿員警，其中天后宮周邊更將部署多達500名警力、600面改道牌，務必要將維安做到滴水不漏。

縣警局並重申嚴正執法，日前南下遶境彰化縣平安圓滿，希望回鑾時也能全程零暴力，嚴禁打架滋事，一旦有暴力行為，一律以現行犯逮捕。

大甲媽即將啟程回鑾，彰化市永樂街天后宮周邊將部署500警力，嚴防暴力衝突。（資料照）

大甲媽即將啟程回鑾，彰化市民族路沿線將部署大批警力，嚴防暴力衝突。（資料照）

大甲媽即將啟程回鑾，彰化縣警局機動應變隊長林世明（左1）將率隊於北彰維安，嚴防暴力衝突。（資料照）

大甲媽即將啟程回鑾，彰化縣警局機動應變隊長林世明肩負維安重任。（記者湯世名攝）

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