大罷免一階「32:0」！趙少康：罷綠委都沒過一定被民進黨笑死

趙少康表示，如最後綠委罷免案一個都沒成，國民黨等著挨打吧。（記者甘孟霖攝）

2025/03/04 12:26

〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免第一階段，罷免藍委件數對比罷免綠委件數32比0，相差十分懸殊，日前疾呼國民黨「戰力弱」的中廣前董事長趙少康今（4日）表示，現在狀況已經讓藍營支持者很失望，如最後一個綠委罷免案都沒通過，真的會被民進黨笑死，「什麼以戰制戰，等著挨打吧」。

趙少康今前往台北市國光市場，聲援擺攤罷免綠委吳沛憶的團體「憶事吳成」，會前受訪表示，今天來主要給發動連署的年輕朋友加油打氣，民進黨動員府、院、黨所有力量投入罷免，擺明就是不服輸，「同樣是去年1月13日當選，總統賴清德當得好好的，這些立委就要罷免？這根本是反民主」。他說，罷綠委團體沒有經費、固定地點，只能快閃收取連署書，比較不容易收集，因此他才要站出來呼籲支持者出門連署。

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他直言，目前「32比0」的局面實在讓國民黨支持者很失望，如果最後一個罷綠委案件都沒成案，或是成案很少，「一定被民進黨笑死，就很丟臉了啦」，不要說2026地方選舉、2028總統大選，連立院的多數席次都不保，笑死人了。

趙少康憶當年：動員八、九千人不在話下

他說，民進黨選票約有40%，藍、白加起來有60%，呼籲民眾黨也應該加入支持罷免綠委，如今罷免綠委案件一個都沒通過，那就是國民黨動員不力，以現在第一階段約需三千人，一個議員的力量就夠了，以前他在當議員的時候，動員八、九千人也不在話下。

他疾呼，國民黨中央如果認為民進黨府、院、黨都沒有介入罷免，真的就是個笑話，人民團體不可能有如此龐大的資源，也呼籲黨中央一定要站出來幫忙連署，國民黨的年輕人充滿熱情，應該給予支持。

媒體追問，如今趙比黨中央更快一步站出來登高一呼，被綠營解讀為為選黨主席鋪路？趙少康表示，「一碼歸一碼」，並沒有想到這個問題。

此外，對於身兼國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤的私密照疑雲，趙少康表示，現在這個時機爆發非常詭異，有可能是轉移罷免綠營的焦點，現在AI技術很發達，應該查清楚。

對於未來是否到各縣市幫忙支持罷免綠委？趙少康說，現在就是一個一個來，基本上台北市罷免雙吳機會頗大，如果連第一階段都沒過就很可惜。

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