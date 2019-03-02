脫魯又幫他戒毒 通緝犯怕女友跑掉哽咽「等我回乃」

2019-03-02 20:57

〔記者王捷／台南報導〕長相神似卡通人物「胖虎」的林男，在人生第一位女友的幫助下戒毒，重新找到正常的工作，3月份林男到台南出差，遇上警方攔檢，警方看他的長相很引人注意，加上他眼神刻意閃避，結果一查之下發現林男是毒品、詐欺通緝犯，到了警所後林男唯一的要求是給女友打一通電話，在偵訊室講電話講到哽咽流淚，用含糊地聲音向女友說一定要等他「回乃」，訊後警方將他移送到地院歸案。

29歲的林男有一段不堪的過去，曾經加入詐騙集團又吸毒，大約1年前他的單身年齡等於實際年齡的他，經過朋友介紹現在的女友，人生第一次交女友，他很珍惜，努力讓自己重回正軌，甚至隨身帶著女友的照片提醒自己不要做壞事。

目前林男從事專業道路測量工作，昨日深夜他搭同事駕駛的箱型車到台南出差，結果遇到警方臨檢，同事很配合將車子靠邊停，只有林男一人很緊張，警方發現他體型、長相很像日本動漫哆啦A夢裡的「胖虎」，因此特別注意他，但林男與警員四目一相交眼神就迴避。

警員查證林男的證件後驚訝他是詐欺、毒品的通緝犯，毒品案已經要入監服刑，讓同車的同事都很驚訝，林男表示願意配合警方調查、驗尿，因為自己已經戒毒，不過唯一的要求是希望入監前能與女友通電話。

到了警所林男撥通電話後，講了一把鼻涕一把眼淚，女友鼓勵他做錯了就要面對，林男則哽咽到口齒不清，拜託女友一定要等他回來。林男在驗尿初篩後沒有毒品反應，訊後警方將他解送地院歸案。

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