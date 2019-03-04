誇張！毒蟲排D檔腳踩煞車 路口停車呼呼大睡

2019-03-04 12:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅28歲的趙姓男子，從高中時期就染上吸食K他命惡習，他忙著工作與玩樂，兩天沒睡覺，開車時抽K菸想提神，卻還是不敵睡意，開車開到一半，就在路口的中線車道上呼呼大睡，引來路人側目報警，警方打開車門，就聞到濃濃吸食K他命的臭味，趙男卻睡得正甜，渾然不知員警在他身旁，更厲害的是，汽車在行駛檔位（D檔），他熟睡卻腳踩煞車，警方於車內查獲含有殘渣的K盤1個，依毒品危害防制條例法辦。

中市警局三分局立德派出所於上週二深夜10時許，接獲民眾報案，指稱有人違停於東區大智路與建成路中，警員黃任民、黃耀興馳抵時，發現白色自小客車停在中線車道的斑馬線上，駕駛趙男於車上昏睡，員警拍打窗戶都無反應，遂把車門打開，企圖搖醒趙男，卻聞到車上有濃濃K他命味道，更誇張的是，趙男汽車的排檔，還是在D檔（一般行駛的檔位），他雖睡著，一隻腳卻踩著煞車，並拉上手煞車，汽車才沒有前進。

趙男否認吸毒，他宣稱忙著工作，下班後又貪玩，兩天沒睡太勞累，警方卻於車內找到含有毒品殘渣的K盤一個，他才承認睡著之前，吸食K菸想提神，卻還是不敵睡意，自己也沒察覺睡在路口處，直到被警方搖醒。

有趣的是，趙男被帶回立德所驗尿時，卻與該所值班員警「相見歡」，原來趙男在1個月前，才因形跡可疑被立德所員警盤查驗尿，時隔1個月，趙男又返回派出所「報到」，讓警方不禁搖頭感嘆，「怎麼又是你！」

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