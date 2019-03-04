賭債糾紛出意外 男疑不堪毆打吞毒品輕生亡

2019-03-04 23:47

〔記者吳昇儒／基隆報導〕36歲李姓男子疑因與人發生賭債糾紛，2日凌晨遭魏姓男子等三人押走並帶到偏遠地區毆打。李男疑因不堪痛楚，竟拿出身上的毒品一吞而盡，結果身體不適，呈現休克狀態。魏男等人擔心發生意外，讓李男的友人送他到八堵礦工醫院搶救，但送抵醫院時，李男搶救無效身亡。警方目前已將涉案的魏男等人逮捕到案，待6日解剖釐清李男死因。

警方調查，李男因賭博糾紛，引起魏男等人不滿，2日凌晨將李男帶到洗車場痛毆，李男被打到渾身是傷，趁魏男等人不注意之時，疑似拿起口袋內的毒品一吞而下，並偷偷撥電話向友人求救，想要藉此脫身，沒想到卻全身發抖，嚇得魏男等人就此罷手，讓李男友人於當日上午8時50分開車載著他到八堵礦工醫院搶救，並通知李男的池姓女友到場協助。

未料，經院方搶救無效，李男不治身亡，但醫護人員發現李男全身挫傷，頭部還有明顯傷勢，認定死因並不單純，通報警方前往查看。

基隆市警三分局立刻調閱監視器畫面，並組成專案小組，鎖定魏男等人駕駛的車輛，一一約談犯嫌到案說明。

魏男等人均敘述確實有想要給李男一個教訓，未料他卻趁大家不注意時，從口袋拿出大量k他命吞入，才會發生意外。

承辦人員對於魏男等人的說法存疑，初步查看李男傷勢，並無明顯致命傷，是否遭到毒害，但毒品是李男不堪受辱吞入或是遭魏男等人強灌，目前仍待法醫解剖後，才能對李男死因做進一步釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/