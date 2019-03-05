獨家》搞笑電影經典對白重現 毒蟲躲花圃：你看不見我

2019-03-05 00:22

〔記者王捷／台南報導〕周星馳電影《賭俠》中的經典搞笑橋段，周星馳對著劉德華發功超能力，默念「你看不見我、你看不見我」，電影裡劉德華好像真的沒看見周星馳，不過，翁姓男子拿著毒品躲在盆栽後面，嘴喊「看不到我」的脫序行為，卻被警員看得一清二楚。

30多歲的翁男靠當廚師維生，他的前科全是因為吸食K毒被裁罰，被警方抓過多次。這個月2日晚間，他疑似買了毒品正準備穿過一條巷子要返回住處，他遠遠就看到警車閃著警示燈開進巷子裡巡邏，起初他以自己的行蹤被發現，巷子內又無處可躲，就往盆栽後面鑽。

不過他的舉動被坐在警車裡的警員發現，後來附近的住戶看到警車開進巷子，攔車告訴警方有奇怪的人躲在盆栽後方，讓警員不敢大意，將車子刻意堵住出路，並下車往盆栽方向走去。

結果警員一走到盆栽，就發現翁男蹲在稀疏的植栽後方，閉著眼睛喃喃自語「你看不見我」，讓警員覺得很好笑，拿手電筒照著翁男問，到底躲在盆栽後面做什麼？翁男這才張開眼睛說，自己在欣賞盆栽。

警員查了翁男的證件，發現他有許多吸食K毒的紀錄，加上他的行為實在太脫序，懷疑他身上有違禁品，要求翁男把口袋翻出來，結果查到一包K毒，訊後警方將他依據毒品危害防制條例處以行政裁罰。

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