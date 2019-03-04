30台男慘遭詐婚！他砸百萬娶強國女 不到3週跑了2個...

2019-03-04 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕不少台灣男性透過媒合與外籍女子結婚，近日有多名男子指控，數家標榜移民署認證的「外籍婚姻媒合協會」是詐婚集團。指他們向協會繳了數十萬元費用，透過仲介到中國、越南或印尼娶老婆，事後女方卻沒來台，或是來台後「落跑」，協會卻卸責，至少有30名台男受害，紛紛組自救會或告上法院。

《鏡週刊》報導，投訴人指控這些協會，屢遭檢舉被移民署撤照，但撤照後，同批人仍可向移民署申請開設，只要換負責人和協會名稱。受害人若提告刑事詐欺罪，因發生地在境外，台灣無司法管轄權，最後以民事糾紛處理。

報導提到，一名台中的鐵鍋林姓商人，因為生意忙碌無暇交女友，2017年在移民署網站找到「台灣環亞國際婚姻媒合協會」，號稱合法立案，他以70萬前往中國福建福清市相親，取得結婚證，但娶老婆回台不到1週，老婆就要求離婚，協會本來說可能是個性不合，接著卻要他再娶一個。於是他再花31萬元找另一家「心心相印協會」，又從福清娶回第二任老婆，第二任不到兩個禮拜又落跑。

《鏡週刊》稱調查後發現，一名陳姓男子以亞太、環亞、心心相印等名稱，成立多家媒合協會，自架網站或透過移民署網頁宣傳，以類似選妃方式經營，男子以網路客服或電話詢問，被誘導簽約。因屢傳疑似詐婚糾紛，多次遭檢舉而被移民署撤照。

對此移民署副署長鍾景琨回應，移民署會對有疑慮、有問題的協會依法查察、開罰，不會坐視不管，協會依規定不得以營利為目的，移民署已善盡把關之責，不過這些案件內容不一，很難直接認定為詐婚或消費糾紛，民眾若自認受到委屈，可向移民署陳情檢舉。

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