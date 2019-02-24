失聯移工「繳兩千自首沒事？」 移民署：專案結束將加重處罰

2019-02-24 23:20

〔記者王冠仁／台北報導〕亞洲警察學會秘書長葉毓蘭，撰寫「賺飽自首就沒事 移工誰不逃？」一文投書媒體，指稱政府對失聯移工幾乎沒有任何處罰，甚至「賺飽了之後，去自首，交個兩千元，也不會留下紀錄」。移民署回應，移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，是「寬嚴並濟」的「一次性專案」，專案內容也並非「繳2千就沒事」。

移民署指出，「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案」實施期間從108年1月1日起至同年6月30日止，是一次性的專案，採取「寬嚴並濟」策略。

專案期間自行到案者，可減免處罰，包含免收容、繳逾期罰鍰2千元，也會被管制一段期間不得使用免簽證或申請簽證來台；專案結束後將加重處罰，包括修法提高逾期罰鍰、延長管制期間等規定。

移民署還說，為了根本改善移工發生失聯或外來人口逾期滯留的情形，以及防杜渠等滯留在台的誘因，移民署將協調勞政機關及其他權責機關，從源頭強化審查機制、精進管理措施、改善勞動力市場缺工問題等應處作為。

針對非法雇主、仲介部分，移民署採取嚴厲手段加強取締，並鼓勵逾期外來人口踴躍舉發非法雇主、仲介，依法追究非法雇主或仲介法律責任並支付當事人相關返國旅費。

移民署呼籲，民眾踴躍檢舉非法雇主或仲介，若經查證屬實，將協助檢舉人申請獎金。同時也呼籲民眾若有認識在台逾期外來人口，應協助他們自行到案及舉發非法雇主、仲介。免付費自行到案及檢舉非法雇主、仲介的專線0800-024-881（ByeBye）；防制人口販運專線（02）-2388-3095（響鈴救我），請民眾踴躍撥打專線詢問資訊或檢舉。

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