為讓女兒成「台灣人」 他在全國最美的公務機關自殘

2019-02-15 05:30

〔記者王捷／台南報導〕移民署台南第一服務站有「全國最美公務機關」的美名，這兩年來，年過六旬的杜姓男子為在中國讀高中的女兒奔走，他與中國前妻離婚後，急著希望女兒能當「台灣人」，但在台停留少了2天，女兒無法申請身分證，杜男一氣之下在移民署櫃台前怒喊「為什麼我的女兒不能是台灣人」？並拿出預藏水果刀刺進自己的左胸，所幸送醫後沒有大礙；移民署指出，會再協助申請證件，努力讓杜男的女兒成為台灣人。

台南市移民署第一服務站，有歐式城堡的外觀，以白色、金色為主色調，周圍還有藝術銅像，令人彷彿置身歐洲，雖然這是公務機關，但也是部分觀光客必去的知名景點。不過在13日早上發生突發狀況，讓知名景點染紅。

64歲的杜姓男子這兩年來常出入移民署，他不是為了賞景，而是為了讓在中國讀書的女兒能夠成為「台灣人」，他與第二任中國籍妻子離婚後，汲汲營營替女兒爭取成為國人的機會，不過因為女兒仍在中國讀書，只能靠請長假依親。

依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第17條規定，中國人在台灣合法居留必須連續二年，而且每年居住要超過183天，才符合定居許可，如此才能有資格申請身分證。不過移民署人員查出，杜男的女兒在2017年到2018這2年來，只有在台灣182天，沒有連續兩年且每年居留滿184天，所以拿不到居留證，也喪失身分證的申請資格。

杜男鑽牛角尖認為，女兒就差2天就有資格能申請證件，覺得公家機關不構通融，連續幾天都到移民署洽詢、四處陳情都沒有下文，直到13日一早杜男又到移民署求情未果，他才拿出預藏的水果刀，在櫃檯怒喊：「為什麼我的女兒不能是台灣人？」接著將刀子刺進左胸，移民署人員見狀，立刻報案通知警方與救護車。

杜男坐上擔架後，刀子還插在身上，他可能以為自己不行了，虛弱打電話給前妻，告知他為了女兒自殘，未來一定要讓女兒當台灣人，還好經過手術後，14日杜男轉往普通病房，沒有大礙。

移民署指出，其實杜男的女兒可以先以依親的方式到國內讀書，讓在台時間增長，目前還不了解杜男女兒的來台狀況，該署已經先派員到醫院探望杜男，但不敢詢問這件事刺激他，等到杜男健康狀況穩定，會再協助杜男，讓他的女兒能成為台灣人。

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