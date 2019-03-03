搞上別人女友 睡到一半...被正牌男友搶劫

2019-03-03 20:11

〔記者吳政峰／台北報導〕李姓男子為傅姓女子的小王，某夜睡覺時頭部遭毆，驚醒赫見傅女的正牌男友張男持刀站在床頭，嚇到下跪道歉，但張男不甘戴綠帽，要求他交出皮夾及簽下20萬元本票，還把砸損電腦泡水洩憤。張男之後被依加重強盜等罪判刑7年10月，高等法院日前維持原審見解，駁回張男上訴。

李男明知傅女有男友，卻仍當小王，2016年4月間，張男得知女友另有新歡，怒不可遏，以處理車子過戶事宜約出女友後，持膠布綑綁，再搶走李男寄放在她身上的鑰匙，趁著夜晚，持刀潛入李男家洗劫。

看到李男熟睡，他越想越氣，掄拳痛毆，被打到驚醒李男發現，床頭竟站著著傅女的正牌男友張男，手上還拿著一把刀，嚇到下跪求饒，但張男的怒氣仍止不住，除了把李男的2台電腦砸壞丟到水裡，並掐住脖子嗆「不要惹事」，強迫他交出內有現金7500元、證件、提款卡的皮夾，最後命令簽下20萬元本票。

張男到案否認侵入住宅，辯稱經過傅女授權，才會持鑰匙到李男家拿東西，但說法被傅女打臉否認，一審因而認定他觸犯加重強盜罪，判刑7年10月。

判得如此重，張男嚇到腿軟，上訴求從輕量刑，惟高院認為他僅因感情糾紛就傷害李男，藉故強盜財物、強逼簽本票，惡行不輕，犯後又沒有悔意，難認原審判刑過重，日前駁回張男上訴，全案仍可上訴。

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