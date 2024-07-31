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從廣告設計師到Youtuber 新住民「奶爸GOGO」分享來台追愛故事

新住民「奶爸GOGO」分享來台追愛故事。（記者王冠仁翻攝）

新住民「奶爸GOGO」分享來台追愛故事。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/31 08:55

〔記者王冠仁／台北報導〕為了讓社會各界更加認識新住民，了解新住民在台灣社會生活的情況，移民署台北市服務站昨天邀請來自中國上海的廣告設計師、現任全職奶爸的張姓網紅「奶爸GOGO」，分享他來台追愛追夢的心路歷程。張表示，他用影像紀錄台灣的美好，許多台灣人認為的日常，在他眼裡都是新奇而有趣的，也讓他感受到在台生活真的很幸福。

移民署台北市服務站昨舉行「新住民家庭教育暨法令宣導」課程，邀請來自中國上海的奶爸GOGO擔任講師，分享自己來台當奶爸、學做菜，一路以來的生命歷程。

奶爸GOGO說，他來自上海的奶爸，目前居住台北，並在YouTube頻道經營「煮菜的奶爸GOGO」，2年來已經擁有2.28萬位訂閱者。他婚前擔任廣告設計師，曾因為好奇在2019年8月騎單車環台，悠遊高雄、台東太麻里再到東北角看陰陽海，無敵迷人海景讓他流連忘返。

回到上海後，他在網路上認識了來自台灣的女孩，因為有騎行台灣的話題，兩人相識進而相戀。直到2020年疫情爆發後，因為交通往來不便，他才決定在台灣落腳；為了陪伴孩子成長，選擇專心育兒，平時負責家務瑣事、接送兒子上下學，並在家照顧幼女，忙碌之外還擔任YouTube影片創作者，分享在台生活點滴。

奶爸GOGO坦言追夢過程不易，尤其費盡心思所完成的影片，受到觀眾的喜愛則成就滿滿，但偶爾也會收到無禮的留言，他都視為磨練心志，不影響自己用影像紀錄台灣美好的初心。

新住民「奶爸GOGO」分享來台追愛故事。（記者王冠仁翻攝）

新住民「奶爸GOGO」分享來台追愛故事。（記者王冠仁翻攝）

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