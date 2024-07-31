高雄機車男見警開溜 女警眼尖攔下查獲新興毒品「殭屍煙彈」

高雄機車男見警心虛開溜，女警（右）眼尖攔下查獲管制藥品「殭屍煙彈」及毒品安非他命。（民眾提供）

2024/07/31 09:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄林姓男子（37歲）騎機車返家，身上還攜帶毒品，一轉彎發現巡邏警車，疑心虛閃避，被女警察覺可疑，立即尾隨並在前金區中華三路、河南路口攔停，在他的機車置物箱內查獲俗稱「殭屍煙彈」的新興毒品，以及4包安毒共重12.75公克，依違反毒品危害防制條例與藥事法等罪嫌，將他移送法辦。

新興分局今指出，前金所員警前日駕駛警車巡邏時，在前金區七賢二路與瑞源路口發現一台普重機紅燈右轉且見警神情慌張，隨即尾隨並順利在前金區中華三路與河南路口攔停，果真意外查獲毒品，依規定帶返所調查。

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經瞭解，該名駕駛為林姓男子（37歲），當日因貪圖方便違規，沒想到一轉彎就遇見巡邏車，心虛表情讓駕車的女警驚覺有異，攔停後果真查獲安非他命4包，總毛重6.84公克，以及新興麻醉管制藥品「依托咪酯」液體，毛重5.91公克，警方當場查扣，並將他帶回偵訊。

依托咪酯（Etomidate）外表似白色結晶或粉末，具鎮靜安眠效果，醫學臨床上使用於靜脈來全身性或局部麻醉，藥腳將它摻入香菸，或於電子煙當中吸食，引發街頭喪屍潮，故俗稱「殭屍煙彈」、「喪屍煙彈」、「睡眠煙彈」，三重警分局執勤員警就曾被吸「喪屍煙彈」的駕駛撞死，令人憤怒。

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高雄林姓男子騎機車返家，見警心虛開溜，被警方攔下，查獲管制藥品「殭屍煙彈」及毒品安非他命。（民眾提供）

高雄機車男見警心虛開溜，女警眼尖攔下查獲管制藥品「殭屍煙彈」及毒品安非他命。（民眾提供）

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