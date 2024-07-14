又見喪屍煙彈肇事？男駕車恍惚撞倒石墩 還猛踩油門燒胎

劉男撞上石墩後，仍持續猛踩油門，導致輪胎起火。（民眾提供）

2024/07/14 17:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕昨日才傳出男子黃國維涉嫌吸食俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯後，高速逆向行駛撞死警員黃瑋震。今日凌晨，基隆也發生一名劉姓男子疑吸食喪屍煙彈，自撞石墩後，還猛踩油門，導致輪胎起火燃燒，差點延燒到車身，所幸及時搶救，未釀成憾事。警方獲報後，已將劉男帶回偵訊，全案將朝公共危險、藥事法及毒品危害防制條例偵辦。

警方調查，44歲劉姓男子今日凌晨3時許，駕車行經成功一路與安樂路路口時，因精神恍惚直接撞倒轉彎處的石墩。未料，劉男撞倒石墩後，仍不罷休，竟持續猛踩油門，約2分鐘後，車輪因不堪與地面劇烈摩擦，當場起火燃燒。民眾發現後立刻報警，並請消防局派員前往滅火，所幸火勢及時撲滅，未造成延燒。

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警方則在副駕駛座上，發現兩個煙彈，其中一枚裝在電子煙上，而駕車的劉男則神智不清，員警隨即將證物及劉男帶回偵訊。

警方對兩枚煙彈進行初驗，發現裡面含有三級毒品卡西酮成分，其結果顯示與含有依托咪酯的喪屍煙彈相同，不排除劉男吸食的就是喪屍煙彈；但因依托咪酯（麻醉煙彈）需經送往實驗室檢驗，才能驗出與卡西酮不同之處，劉男是涉犯藥事法或毒品危害防制條例，須待結果出爐後，才能判定。

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消防隊員趕抵現場灌救，成功將火勢撲滅。（民眾提供）

消防隊員趕抵現場，將火勢撲滅。（民眾提供）

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